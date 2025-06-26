В Прионежье две женщины бросились под машину

Они перебегали дорогу в неположенном месте

18 июля в селе Деревянное (Карелия) две женщины попали под машину. По данным Госавтоинспекции, пострадавшие перебегали дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился рядом. Авария произошла в 13:05.

По предварительной информации, 73-летний водитель LADA Granta не успел среагировать на женщин 52 и 54 лет, перебегавших проезжую часть. Пострадавшие получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.