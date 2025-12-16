В Прионежье отказываются раскрыть местонахождение очистных сооружений, а фекальная проблема никуда не делась

Оказывается, сообщать физическим лицам, где находится муниципальное имущество, законом не предусмотрено.
Заняться сложившейся экологической ситуацией в селе Заозерье Прионежского района нас попросили местные жители, хотя коллеги из других изданий уже уделяли этому внимание. Напомним: в 2012–2014 годах здесь строился комплекс канализационных очистный сооружений в рамках ФЦП «Чистая вода». Проложили наружные сети водоснабжения и канализации, на 70% выполнили работы по монтажу бытового блок-контейнера и КОС. В 2015 году работы прекратились в связи с приостановкой финансирования проекта по ФЦП. Оборудование сняли, объект забросили.
Проблема в том, что станция очистки не работает, а насосы вовсю качают. И фекальные воды выливаются в первозданном состоянии в непосредственной близости от Логмозерского ручья, впадающего в Логмозеро — которое, в свою очередь, напрямую сообщается с Онежским озером. Ранее мы рассказывали об этом.
Который год местное население пытается добиться исправления ситуации. Дело взял на контроль председатель Следкома России, это было еще в апреле 2024-го.
Но надзорные органы удивительным образом не находят никаких признаков экологического бедствия. После серии наших публикаций, когда журналисты зафиксировали на видео периодические выбросы канализации на рельеф, местный общественник Томас Хайнрих получил очередной ответ от надзорного органа, который снова провел обследование местности.
Подробнее в нашем материале.