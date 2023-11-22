В Прионежье пасынок у отчима угнал автомобиль

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, когда тайком взял ключи от машины отчима и уехал на ней по делам.

По версии следствия, осенью текущего года обвиняемый пришел в дом к родственникам, тайком взял ключи от машины отчима и уехал на ней по делам. Собственник не сразу заметил пропажу, только потом увидел, как молодой человек возвращается. Тот, увидев хозяина, развернулся и уехал, вернувшись через несколько часов. Родственники встречали его во дворе. Молодой мужчина не захотел оставаться и выяснять отношения и уехал в неизвестном направлении. Владелец машины обратился в полицию с заявлением об угоне, а спустя время пасынок связался с ним и сообщил, где оставил автомобиль.

Обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Дознаватели собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру района, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.