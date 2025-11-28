В Прионежье простились с погибшим на СВО Сергеем Пявиным

52-летний житель Карелии скончался при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
Сегодня, 28 ноября, в Прионежском районе состоялась церемония прощания с Сергеем Александровичем Пявиным, погибшим на СВО. Об этом сообщил глава района Григорий Шемет на своей странице ВКонтакте.
— От лица администрации и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея, — написал он.
Согласно данным, указанным на персональном аккаунте бойца ВКонтакте, ему было 52 года.
Ранее стало известно, что при выполнении боевых задач в зоне спецоперации погиб 58-летний уроженец Медвежьегорского района Игорь Анатольевич Косматов.