В Прионежье простились с погибшим на СВО Сергеем Пявиным

Согласно данным, указанным на персональном аккаунте бойца ВКонтакте, ему было 52 года.

— От лица администрации и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея, — написал он.

Сегодня, 28 ноября, в Прионежском районе состоялась церемония прощания с Сергеем Александровичем Пявиным, погибшим на СВО. Об этом сообщил глава района Григорий Шемет на своей странице ВКонтакте.

