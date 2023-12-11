В Прионежье во вторник прогремят взрывы

На реке Шуя 12 декабря прогремят взрывы.

О взрывах на реке Шуя в Прионежском районе сообщили местные власти.

Так, во вторник, 12 декабря будут проводиться взрывные работы на реке Шуя в районе поселка Шуя, предупредили в сети.

Напомним, во вторник прогремят взрывы и в Беломорске.

Там из-за повышения уровня воды на реке Нижний Выг запланированы взрывные работы.

Ранее мы писали о введении в Карелии режима повышенной готовности из-за угрозы подтопления.