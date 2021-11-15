В Прионежской сетевой компании подвели итоги подготовки к зиме  2021–2022 годов

По зоне ответственности АО «ПСК» в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону проводило ремонт и реконструкцию линий электропередачи и подстанций, а также другие необходимые работы.

То, что все запланированное энергетиками было выполнено в полном объеме и в срок, подтверждено Паспортом готовности к зиме, полученным от Министерства энергетики Российской Федерации.

В 2021 году Прионежская сетевая компания подрядным и хозяйственным способом отремонтировала 93 километра ЛЭП напряжением 0,4/6/10 кВ и 25 подстанций. Полностью были реконструированы 33 километра ЛЭП и подстанция 35/10 кВ в Медвежьегорском районе.

Как отметили в АО «ПСК», особое внимание в нынешнем году было уделено повышению надежности энергоснабжения поселка Чална и деревни Падозеро в Пряжинском районе Карелии. В результате проведенных работ на ЛЭП, питающих электроэнергией эти населенные пункты, появилась возможность переключения линий электропередачи в случае возникновения ЧП на одной из них. Кроме этого, здесь появился значительный запас электрической мощности. В 2022 году АО «ПСК» планирует строительство еще одной ЛЭП напряжением 6 кВ, которая также будет питать электроэнергией потребителей поселка Чална.

Ремонты, проведенные энергетиками, позволили значительно увеличить надежность энергоснабжения в деревнях Прионежского района республики: Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, Верховье и СНТ в их окрестностях. В деревнях Верховье и Пухта установлены новые трансформаторные подстанции. В следующем году новая трансформаторная подстанция появится в деревне Бесовец.

В Костомукше энергетики АО «ПСК» установили новую трансформаторную подстанцию, которая значительно повысила качество подаваемого напряжения на улицах Моховая и Брусничная в городе горняков.

«У нас полностью сформирован аварийный запас материалов, позволяющий оперативно устранять нештатные ситуации в электрических сетях, проведено техническое освидетельствование всех обслуживаемых нами энергообъектов», — рассказали в компании.

В АО «ПСК» имеются 24 полностью подготовленные к работе передвижные дизельэлектростанции общей мощностью 1229 кВт. Они используются для временного обеспечения потребителей электроэнергией во время плановых ремонтов и устранения аварийных ситуаций.