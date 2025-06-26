В «Прионежской сетевой компании» рассказали о плановых отключениях электричества на неделе

Работы по ремонту и модернизации энергообъектов в Карелии идут по с координированному с местными властями графику.

Выполнение Ремонтной и Инвестиционной программ АО «ПСК» на 2025 год идет в соответствии с установленными сроками.

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями.

Сама Ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.



Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.



С 7 по 13 июля временные отключения возможны:



Медвежьегорский муниципальный район:

— 10 июля с 10.00 до 20.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин бор, Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.



Муезерский муниципальный район:

— 11 июля с 6.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.00. Поселки Муезерский, Волома.

— С 7 по 9 июля с 14.00 до 17.00. Поселок Волома.



Калевальский национальный район:

— С 8 по 10 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.



Лахденпохский муниципальный район:

— 7 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: переулки Речной, Мельничный.

— 7 июля с 13.00 до 15.00. Город Лахденпохья: улица Аркадия Маркова; поселок Уусикюля.

— 8 июля с 10.00 до 12.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, 50 лет Октября, Заречная.

— 8 июля с 12.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улицы Спортивная, Заозерная (частично), жилой район Болиндер.

— 8 июля с 14.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Первомайская, Заводская, Заозерная, Заречная, Новая, Карельская. Переулок Сосновый; поселок Сорола.



Кемский муниципальный район:

— 8 июля с 9.30 до 13.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Железнодорожная (дома 1, 4), Заводская, Кедроручьевая, Южная. Переулок Октябрьский.

— 8 июля с 14.00 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская, Северная, Железнодорожная (дома 9-18, 21-23), Комсомольская (44-58, четная сторона), Молодежная (дома 2, 3, 5, 6, 8), Юбилейная (дома 1, 1-А, 3-А), Лесная, Новая.

— 9 июля с 9.30 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 15-А, 15-Б).

— 9 июля с 14.00 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8-11).

— 8 и 9 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 15-А, 15-Б).

— 10 июля с 9.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Советская (дома 1, 2, 4, 7), Павлика Морозова, Вицупа (дома 14-21), Морская (дом 15-А).

— 11 июля с 10.00 до 17.00. Деревня Поньгома.



Петрозаводский городской округ:

— 8 июля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Кайдозерская, Габозерская, Гурвичская, Креснозерская. Проезды Нигишслабский, Звездный, 2-й академика Арсеньева, Егерский.



Прионежский муниципальный район:

— 7 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Ринда»; деревня Педасельга: СНТ «Березка — 4».

— 8 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (частично). Переулок Северный.

— 9 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Совхозная, Ветеранов.

— 10 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Луговая, Мирная, Солнечная, Городок, Верхняя; поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Совхозная, Набережная.

— 11 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная, Заречная (частично), Квятковского (частично).



Пряжинский национальный муниципальный район:

— 11 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Новореченская (частично). Переулки Зеленый, Юбилейный.



Олонецкий национальный муниципальный район:

— 8 июля с 13.30 до 16.30. Деревня Рыпушкалицы: дома 20-А, 25-А, 26-Б, 68-А, 69-А, 70-А, 71-А, 72-А, 73-А.

— 9 июля с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дом 1), Пролетарская, Сказочный Тупик, Карла Либкнехта, Карла Маркса (дома 1, 2, 1-А, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8), Октябрьская (дома 1, 1-А, 1-Б, 2, 3), Привокзальная, Будённого (дома 18, 19), Коммунальная, Луначарского (дома 15-19), Речная (дома 4-10), Розы Люксембург, Пушкина, Майская (дома 1-11), Железнодорожная, Студитова. Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Железнодорожный, Кирпичный, Больничный; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 9 июля с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 10, 11-Б, 13, 14), Речная (дома 2-А, 3), Урицкого (дома 13-А, 15-А, 23, 23-А, 25).

— 11 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А — 110). Переулок Заводской.



Сегежский муниципальный округ:

— 8 июля с 9.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача, Табой Порог.

— С 9 по 13 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Черный Порог.

— 9 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Комсомольская (дома 24-40), Советская (дома 20-35).

— 10 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55), Стахановская (дома 15-36), Спортивная (дома 13-15).