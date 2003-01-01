В «Прионежской сетевой компании» рассказали о плановых отключениях электричества на следующей неделе

Работы по ремонту и модернизации энергообъектов в Карелии идут по заранее согласованному графику.

«Прионежская сетевая компания» продолжает проводить плановый ремонт на энергообъектах Карелии. Как соообщили в компании, на следующей неделе работы будут вестись в девяти районах республики.

Энергетики напомнили, что работы невозможно провести без временных отключений и принесли извенения за неудобства.

С 6 по 12 октября временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 6 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой (частично), Вяйнямейнена (частично).

— 7 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Куусиниеми; поселок Боровой: улицы Железнодорожная (дома 13,15,16,16-А, 18), Гористая (дома 9-А, 11-А), Октябрьская.

— 8 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 30, 34-А).

— 8 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Надежды, Надежды, Пионерская, Мира, Строителей, Сосновая. Переулки Строительный, Пионерский, Мира, Студенческий.

— 9 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

— 6 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 1), Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3), Ленина (дом 6).

— 6 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

— 6 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Советская, Красноармейская, Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Павлика Морозова, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская.

— 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17,19).

— 8 октября с 9.00 до 12.00 и 10 октября с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улица Вей-Луда.

— 8 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61,63,63-А, 65, 67-77).

— 9 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 6-А), Карельская (дома 6,8,10,4-24), Пролетарский проспект (дома 13,14).

Кондопожский муниципальный район:

— 8 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Петрова, Кондопожская (частично); деревня Нелгомозеро.

— 9 октября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Болотная, Лесная.

— 7 октября с 9.00 до 15.00. Местечко Лучевое-1: дачные кооперативы «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Елочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский», жилой комплекс «Карельская деревня», СНТ «Родник); местечко Лучевое: ООО «Тапиола», СНТ «Кончезеро», АОЗТ «Эдем-тур», база отдыха «Авиаретро».

Костомукшский муниципальный округ:

— 7 октября с 13.00 до 15.00. Город Костомукша: жилой комплекс «Парковый родник»; поселок Контокки (частично).

— 8 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая набережная (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 7 октября с 9.30 до 17.00. Окрестности г. Медвежьегорск: СНТ «Водник».

Муезерский муниципальный район:

— 7 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Пенинга (частично); поселок Мотко.

— 6 октября с 8.00 до 11.00. Поселок Пенинга.

— 8 октября с 8.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Анны Лисициной; поселок Тумба.

— 9 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

Прионежский муниципальный район:

— 6 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: 1 км.

— 6 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», «Березка», «Ясная Поляна».

— 6 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Брусничная, Радужная, Весенняя (частично), Пионерская (частично), Родниковая. Переулки Ивовый, Новинка.

— 7 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Верховье: улицы Озерная, Светлая, Рябиновая, Сенная (частично).

— 7 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Тупик, Укшозерская, Сенная (частично), жилой массив «Садовых домов».

— 7 октября с 10.00 до 11.00. Местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, Порожки; урочище Ринда.

— С 7 по 9 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Совхозная, Ветеранов.

— 8 октября с 9.00 до 15.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3», СНТ «Сампо», СНТ «Скороход», СНТ «Здоровье», СНТ «Эфир», СОТ «Березка-2», СНТ «Озерки», СНТ «Виктория», СНТ «Елочка», СНТ «Ветерок», СНТ «Светофор», СНТ «Южный», СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— 8 октября с 8.00 до 14.00. Деревня Бесовец: улица Мирная, жилой массив «Лесная слобода».

— 9 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Маткачи: ДНТ «Маткачи-9», СНТ «Лесовод».

— 10 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное (частично); поселок Ладва: улица Советская.

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 7 октября с 9.00 до 18.00. Окрестности железнодорожной станции Падозеро: СОТ «Надежда»; местечко Падозеро: 33 км и 28 км, СНТ «Резерв».

— 6 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

— 8 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: СНТ «Шуйская Слобода».

— 9 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Набережная, Красноармейская, Гористая, Новая.

— 9 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично).

— 10 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Заречная (частично), Калинина (частично), Октябрьская (частично).

— 10 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично). Переулок Виданский.

Сегежский муниципальный округ:

— 7 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 13/1,13/2,15/2).

— 7 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Пертозеро: улицы Набережная (дома 14-28), Строителей.

— С 8 по 10 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.