В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
«Маленькие победы»: родители укушенного клещом Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

10:00

В «Прионежской сетевой компании» рассказали о плановых отключениях электричества на следующей неделе

09:30

В аэропорту Пулково введут биометрическую идентификацию

09:00

Мужчина пропал в конце сентября в Петрозаводске

08:30

Внедорожник опрокинулся в кювет в Заонежье Карелии

08:00

Беспилотники атаковали Ленинградскую область

07:30

Автомобиль влетел в припаркованные машины на улице в Петрозаводске

00:30

Названы две общие привычки, объединяющие долгожителей

00:10

Россиян порадовали новостью о ранней весне

20:30

В Москве за $1 млн выставили на торги картину Брюллова

20:00

Сразу три пожара тушили в Эссойле минувшей ночью

19:00

Женщина оформила десять кредитов на сына и потратила деньги

18:40

100-летняя жительница Петрозаводска отметила юбилей

18:20

Кондопожский ЦБК вошел в крупный федеральный холдинг

18:05

Форум коренных народов России пройдет в Петрозаводске

18:00

Ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева

17:35

Облачно, без осадков и до +11°С: жителям Карелии рассказали о погоде на 4 октября

17:10

Картофель по 40 рублей, икра за 12 тысяч: что почем на сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске

16:50

Банк России выпустит памятную монету «Человек труда»

16:20

Коренные народы Севера будут рыбачить по новым правилам

16:15

Поставки карельского леса в регионы России выросли более чем на 60%

16:00

Стала известна дата открытия нового ФАПа в Суоярвском округе

15:40

В Петрозаводске на полмесяца ограничат проезд по улице Калинина

15:20

Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: узнали про любимых литературных учителей у жителей Карелии

15:10

Более 300 маленьких петрозаводчан появились на свет в сентябре

15:00

Перебои в работе мобильного интернета и телефонной связи возможны вблизи петрозаводского аэропорта

14:50

В Карелии возбудили уголовное дело после массового заболевания школьников

14:44

Силовики из Карелии задержали иностранца по подозрению в финансировании терроризма

14:40

Единое пособие на второго и последующих детей с этого года назначают автоматически

14:20

Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»

14:15

Глава Карелии взял под личный контроль ситуацию с массовым заражением школьников в Новой Вилге

14:10

В Петрозаводске за один вечер отстранили от управления трех водителей

14:00

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

13:40

Выброшенная Солнцем плазма движется в сторону Земли

13:20

Кондопожского рецидивиста накажут за кражу имущества у магазина

13:00

Рейсы до Казани стали самым популярным авианаправлением из Петрозаводска

12:40

В Беломорском районе открылся новый ФАП

12:25

Жителя Кемского района накажут за неуплату алиментов

12:20

Охраннику ресторана «Каудаль» в Петрозаводске отменили домашний арест

12:10

В «Автоспецтрансе» рассказали, когда начнут принимать покрышки у жителей

12:00

Автомобиль разбился всмятку после ДТП в Прионежском районе

11:50

Преподаватель из Петрозаводска вошла в число лучших педагогов страны

11:35

Стали известны подробности ДТП на трассе «Кола» в Карелии

11:25

Аллея плакучих рябин украсила район Петрозаводска

11:15

Карельская делегация вновь участвует в Форуме классных руководителей

11:05

В Петрозаводске открывается сельскохозяйственная ярмарка

11:00

РЖД открыли продажу билетов на поезда на 31 декабря

10:50

В Новой Вилге почти 30 детей заразились кишечной инфекцией

10:40

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Рыбин

10:30

В Петрозаводске водитель получила травмы в ДТП на нерегулируемом перекрестке

10:00

Мошенники похитили у петрозаводчанки более 1,6 миллиона рублей

09:40

Шандалович в Совете Федерации примет участие в слушаниях по проекту федерального бюджета

09:37

Почти половина предприятий Карелии работают в 2025 году с убытком

09:20

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

09:00

С Минимущества Карелии взыщут ущерб за разлив нефтепродуктов

08:40

В российских школах хотят перенести начало уроков на 9 утра

08:20

Общественники убрали мусор возле водопада Тухка-падун на севере Карелии

08:00

Сотрудники гостиницы «Северная» опасаются, что многомилионный штраф Леонида Белуги скажется на его бизнесе

07:40

В Рособрнадзоре назвали даты проведения ВПР в 2026 учебном году

07:20

Пять карельских гимнасток и один лыжник удостоены звания «Мастера спорта России»

07:00

Фестиваль ряпушки пройдет в Карелии

06:40

НАТО создает новую бригаду рядом с Карелией

00:10
В «Прионежской сетевой компании» рассказали о плановых отключениях электричества на следующей неделе
Сегодня 09:30 Общество
Работы по ремонту и модернизации энергообъектов в Карелии идут по заранее согласованному графику.

фото: © Столица на Онего

«Прионежская сетевая компания» продолжает проводить плановый ремонт на энергообъектах Карелии. Как соообщили в компании, на следующей неделе работы будут вестись в девяти районах республики.

Энергетики напомнили, что работы невозможно провести без временных отключений и принесли извенения за неудобства. 

С 6 по 12 октября временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:
— 6 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой (частично), Вяйнямейнена (частично).
— 7 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Куусиниеми; поселок Боровой: улицы Железнодорожная (дома 13,15,16,16-А, 18), Гористая (дома 9-А, 11-А), Октябрьская.
— 8 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 30, 34-А).
— 8 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Надежды, Надежды, Пионерская, Мира, Строителей, Сосновая. Переулки Строительный, Пионерский, Мира, Студенческий.
— 9 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:
— 6 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 1), Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3), Ленина (дом 6).
— 6 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.
— 6 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Советская, Красноармейская, Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Павлика Морозова, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская.
— 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17,19).
— 8 октября с 9.00 до 12.00 и 10 октября с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улица Вей-Луда.
— 8 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61,63,63-А, 65, 67-77).
— 9 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 6-А), Карельская (дома 6,8,10,4-24), Пролетарский проспект (дома 13,14).

Кондопожский муниципальный район:
— 8 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Петрова, Кондопожская (частично); деревня Нелгомозеро.
— 9 октября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Болотная, Лесная.
— 7 октября с 9.00 до 15.00. Местечко Лучевое-1: дачные кооперативы «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Елочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский», жилой комплекс «Карельская деревня», СНТ «Родник); местечко Лучевое: ООО «Тапиола», СНТ «Кончезеро», АОЗТ «Эдем-тур», база отдыха «Авиаретро».

Костомукшский муниципальный округ:
— 7 октября с 13.00 до 15.00. Город Костомукша: жилой комплекс «Парковый родник»; поселок Контокки (частично).
— 8 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая набережная (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:
— 7 октября с 9.30 до 17.00. Окрестности г. Медвежьегорск: СНТ «Водник».

Муезерский муниципальный район:
— 7 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Пенинга (частично); поселок Мотко.
— 6 октября с 8.00 до 11.00. Поселок Пенинга.
— 8 октября с 8.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Анны Лисициной; поселок Тумба.
— 9 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

Прионежский муниципальный район:
— 6 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: 1 км.
— 6 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», «Березка», «Ясная Поляна».
— 6 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Брусничная, Радужная, Весенняя (частично), Пионерская (частично), Родниковая. Переулки Ивовый, Новинка.
— 7 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Верховье: улицы Озерная, Светлая, Рябиновая, Сенная (частично).
— 7 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Тупик, Укшозерская, Сенная (частично), жилой массив «Садовых домов».
— 7 октября с 10.00 до 11.00. Местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, Порожки; урочище Ринда.
— С 7 по 9 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Совхозная, Ветеранов.
— 8 октября с 9.00 до 15.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3», СНТ «Сампо», СНТ «Скороход», СНТ «Здоровье», СНТ «Эфир», СОТ «Березка-2», СНТ «Озерки», СНТ «Виктория», СНТ «Елочка», СНТ «Ветерок», СНТ «Светофор», СНТ «Южный», СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия»; местечко Елчезеро.
— 8 октября с 8.00 до 14.00. Деревня Бесовец: улица Мирная, жилой массив «Лесная слобода».
— 9 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Маткачи: ДНТ «Маткачи-9», СНТ «Лесовод».
— 10 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное (частично); поселок Ладва: улица Советская.

Пряжинский национальный муниципальный район:
— 7 октября с 9.00 до 18.00. Окрестности железнодорожной станции Падозеро: СОТ «Надежда»; местечко Падозеро: 33 км и 28 км, СНТ «Резерв».
— 6 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.
— 8 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: СНТ «Шуйская Слобода».
— 9 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Набережная, Красноармейская, Гористая, Новая.
— 9 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично).
— 10 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Заречная (частично), Калинина (частично), Октябрьская (частично).
— 10 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично). Переулок Виданский.

Сегежский муниципальный округ:
— 7 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 13/1,13/2,15/2).
— 7 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Пертозеро: улицы Набережная (дома 14-28), Строителей.
— С 8 по 10 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

