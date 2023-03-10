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В Прионежской сетевой компании рассказали, где будут проводиться ремонты на электросетях

Новости. Общество
10:22, 13 Марта 2023
фото: АО «ПСК»

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АО «ПСК» продолжает плановые ремонтные работы в зоне своей ответственности.

Как сообщили в компании, также запланированы работы по технологическому присоединению к электрическим сетям и расчистке трасс ЛЭП.

Энергетики предупреждают, что в связи с этим возможны временные отключения потребителей и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 13 по 19 марта возможны:

Калевальский национальный район:

— 14 марта с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Первомайская (частично), Новая, Студенческая (частично), Надежды (частично); поселок Калевала: хутор Ухтинский.

— 14 марта с 14.00 до 15.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 2, 4, 6, 8, 10). Переулок Горный. Здания магазина «Магнит», администрации, детского сада.

— 15 марта с 14.00 до 15.30. Поселок Боровой: улицы Железнодорожная (частично), Зеленая, Березовая.

— 16 марта с 14.00 до 15.30. Поселок Калевала: улица Вяйнямейнена (дома 41-132).

Кемский муниципальный район:

— 14 марта с 9.30 до 15.00. Поселок Кривой Порог: здание ИП Масоян.

— 15 марта с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа, Морская (дом 15-А).

— 16 марта с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

— 17 марта с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

— С 14 по 16 марта с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 31-36), Коммунальная (дома 9-24), Заводская.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 13 по 19 марта с 9.00. до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

— С 13 по 19 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

— С 13 по 19 марта с 16.00 до 17.00. Поселок Венгигора.

— 14 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Чебино, Падун, Евгора, Паданы, Маслозеро, Шалговара, Сельги, Погост, Ахвенламби, Сяргозеро, Юккогуба, Сондолы, Венигора, Сеесьярви, Терманы.

Сортавальский муниципальный район:

— С 13 по 17 марта с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Холмистая, Плодопитомник (обе частично).

Муезерский муниципальный район:

— 13 марта с 13.00 до 16.00. Поселок Суккозеро.

— С 13 по 15 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина, здания магазинов «Айсберг», «Торо-доро», пекарни.

— С 15 по 17 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Октябрьская, здания магазинов «Сластена», «Россияночка», «Комфорт», «Жемчуг», «Перекресток».

Олонецкий национальный район:

— 13 марта с 10.00 до 14.00. Деревня Усть Видлицы: улица Ладожская.

— 14 марта с 9.30 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-48), Сосновый бор (дома 1-8, 10-19), Старозаводская.

— 14 марта с 13.30 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Луговая, Лесная.

— 15 марта с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Егорова (дома 17-41), Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дома 1, 2, 3), Володарского (дома 36-49), здание детского сада «Радуга»; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

— 16 марта с 9.00 до 13.00. Деревня Гушкалица.

— 16 и 17 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Город Олонец улицы Сказочный Тупик, Первомайская (дома17-25), Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25), Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-86). Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный. Здание железнодорожного вокзала.

— 16 и 17 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

Прионежский муниципальный район:

— 13 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Свободы.

— 13 и 14 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).

— 13 марта с 14.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Новоселов, здание школы № 9. Переулки Заречный, Набережный.

— 14 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал» (кладбище); деревня Верховье; местечко Маткачи.

— 16 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 165 -181, Советская (дома 141-162-В), Пионерская, Островная. Переулки Новый (дом 11), Октябрьский.

— 16 марта с 10.00 до 15.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

— 16 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Деревянка: улицы Деповская, Лесная.

— 17 марта с 11.00 до 15.00. Станция Деревянка: улицы Нагорная, Ключевая, Поселковая, Железнодорожная.

Петрозаводский городской округ:

— 15 марта с 11.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.

Пряжинский национальный район:

— 14 марта с 10.00 до 15.00. Деревни Виданы, Верхние Виданы, Нижние Виданы; поселок Чална: улицы Титова, Вокзальная, Шоссейная, Гусева, Заводская, Шоссейная, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский; местечко Кузьминки; станция Падозеро; местечко Падозеро 33 км, 28 км.

— 15 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично).

— 16 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Гусева, Первомайская, Ленина, Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Комсомольская; местечки Урозеро, Падозеро (28, 33 км.).

Сегежский муниципальный район:

— 14 марта с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 4). Проезд Бумажников (дом 1-А).

— 14 марта с 9.30 до 15.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 25-29).

— 15 марта с 9.00 до 12.00. Поселок Волдозеро.

— 16 марта с 9.00 до 12.00. Окрестности г. Сегежа: СОТы «Панозеро», «Кирасозеро», «Труд-3»; город Сегежа: улица Спиридонова (дома 15, 17), Бульвар Советов (дома 1, 1-А, 3, 3-А). 

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