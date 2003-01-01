Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

Во время движения по региональной дороге «Педасельга-Ладва-Ветка» иномарка опрокинулась на крышу.

На 26 км региональной трассы «Педасельга-Ладва-Ветка» в Прионежском районе легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся в салоне транспортного средства.

— Пострадавшая госпитализирована в РБ СЭМП города Петрозаводска, — добавили в ведомстве.

