На трассе «Деревянное — Деревянка» иномарка врезалась в дерево.
Сегодня в 14:47 на трассе «Деревянное — Деревянка» в Прионежском районе автомобиль марки «Ford Focus» съехал в кювет, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— Розлива топлива нет. Пассажирская дверь и капот были блокированы ломаными деревьями. Бензопилой распилены деревья, разблокированы двери и капот транспортного средства, — рассказали там.
В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, ей потребовалась медицинская помощь. Водитель автомобиля самостоятельно выбрался из машины и отказался от обследования.
