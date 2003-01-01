В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле

Пострадавшим в ДТП под Петрозаводском людям потребовалась помощь спасателей.
Сегодня ночью на 13 км Лососинского шоссе в Прионежском районе легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили в МЧС Карелии.
— Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи и деблокированию двух пострадавших, — рассказали в ведомстве.
Эвакуированным из перевёрнутой машины людям потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняются специалистами.
Ранее мы писали, что в ДТП на трассе «Кола» в Лоухском районе пострадал четырёхлетний ребёнок.