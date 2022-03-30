В Прионежском районе Карелии энергетики начали реконструкцию крупной ЛЭП

АО «Прионежская сетевая компания» ведет работы по повышению надежности энергоснабжения крупных населённых пунктов и садово-огородных товариществ.

Линия электропередачи напряжением 10 кВ, питающая электроэнергией поселок и станцию Деревянка, а также станцию Орзега, была построена еще в советское время и сейчас имеет высокий процент износа. Дополнительные сложности при ее реконструкции создает то, что линия идет по лесному массиву. Ее длина — 16 км.

Кроме этого, к этой ЛЭП были присоединены СНТ в окрестностях Орзеги: «Березка-2», «Березка-3», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход» и местечко Елчезеро.

Реконструкция линии внесена в Инвестиционную программу АО «ПСК» на 2022 год и работы на ней уже начались. Окончание работ планируется в III квартале нынешнего года.

Энергетики предупреждают, что при реконструкции ЛЭП возможны временные отключения потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

Информация о плановых отключениях размещается и будет размещаться на сайте компании и в средствах массовой информации.