В Прионежском районе Карелии пройдут массовые рейды ГАИ

В Прионежском районе Карелии 4 и 5 января 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах.

Автомобилистов ждут проверки на состояние опьянения.

Как рассказали в Госавтоинспекции, будет применяться тактика массовых проверок группами нарядов и скрытого патрулирования. Полиция призывает местных жителей не оставаться в стороне и сообщать обо всех известных случаях управления транспортом в нетрезвом виде в территориальные отделы полиции или по телефонам 102 и 112.

В ведомстве напомнили, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрены штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.