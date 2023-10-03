В Прионежском районе Карелии прокуратура нашла нарушения на детских площадках

В мае текущего года прокуратура района проверила, как исполнялось законодательство о защите прав несовершеннолетних при эксплуатации детских площадок. В ходе проверки надзорный орган выявил нарушения требований по их содержанию в одном из сельских поселений Прионежского района. Прокурор района внес представление главе поселения об устранении нарушений закона.

В июле надзорное ведомство проконтролировало устранение выявленных нарушений и установило, что орган местного самоуправления устранил нарушения лишь частично.

В итоге в отношении главы поселения прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прионежский районный суд расмотрел дело и назначил должностному лицу штраф в размере 2 тысяч рублей.

Нарушения законодательства при эксплуатации детских площадок были устранены в полном объеме, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.