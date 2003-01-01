В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда в Прионежье.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии провели профилактический рейд на федеральной автодороге в Прионежском районе. В ходе проверки водителей проверяли на наличие алкоголя в крови.

Инспекторы массово останавливали автомобили на определенном участке дороги для проверки максимального количества водителей за короткое время. Ни одного случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии не выявили, однако без нарушений все же не обошлось.

Дорожные полицейские остановили одного водителя, который управлял машиной без прав.

Напомним, ранее в Петрозаводске за один вечер отстранили от управления трех водителей. В Петрозаводске 2 октября прошло масштабное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» в микрорайоне Древлянка. По данным Госавтоинспекции города, в ходе рейда были проверены более 360 автомобилей.