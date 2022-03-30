В Прионежском районе Карелии сотрудники школьной столовой на руках носят баки с едой в новый детский сад

В Заозерье построили детский сад без пищеблока - и теперь возникли трудности с обеспечением питания малышей.

В минувший четверг, 7 апреля, в ходе прямого эфира с заместителем премьер-министра республиканского правительства Ларисой Подсадник горожанка подняла вопрос о питании детей в новом детском саду в Заозерье.

Как выяснилось, новый детский сад в Заозерье не имеет пищеблока, и еду малышам носят из школы, которая расположена неподалеку. Раньше баки с едой возили на электротележке, но теперь она ломалась, и работники школьной столовой вынуждены пешком на руках таскать тяжелые емкости от школы до садика.

Горожанка просила Ларису Подсадник помочь в решении вопроса, на что вице-премьер правительства республики ответила, что обязательно разберется в ситуации и для садика приобретут новую тележку.