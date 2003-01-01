В Прионежском районе мужчина ударил ножом своего приятеля из-за ревности

Дружеское застолье в Прионежском районе привело к поножовщине.

В Прионежском районе ранее судимый 41-летний местный житель ударил другого ножом во время застолья. Конфликт произошел на почве ревности, об этом рассказали в пресс-службе МВД. По данным ведомства, дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Злоумышленник признался в содеянном.

Установлено, что к происшествию привела встреча друзей.

— Заявитель находился дома, когда к нему в гости пришла подруга. Женщина привела с собой приятеля. Началось застолье, которое переросло в выяснение отношений на почве ревности. Тогда гость взял кухонный нож и несколько раз ударил хозяина дома. Женщина в конфликт не вмешивалась, но и не останавливала знакомого,— подчеркнули в пресс-службе.

Гости ушли и оставили хозяина одного. Женщина вернулась в дом на следующий день и ухаживала за пострадавшим несколько дней подряд.

— Однако мужчине не становилось лучше, и он обратился в полицию. С учётом заключения о характере травмы, полученные им повреждения квалифицированы как лёгкий вред здоровью,— сообщили в ведомстве.