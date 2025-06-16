В Прионежском районе ночью сгорел дачный дом

Пожар тушили несколько часов.

В ночь на 18 июня в садоводстве «Монтажник-1» Прионежского района сгорел дачный дом. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.

Информация о пожаре поступила спасателям в 22:50. На место выехали пожарные из Ладвы и Деревянного. К их прибытию дом размером 4×6 метров был полностью охвачен огнем.

Пожар удалось ликвидировать к 01:39 ночи. Никто не пострадал, но дом полностью выгорел. Причины возгорания устанавливаются.