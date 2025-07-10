В Прионежском районе обнаружили тела двух утопленников

Мужчины пошли купаться в нетрезвом виде и не вернулись на берег.
Сегодня, 19 июля в Сургубском озере, расположенном на территории Прионежского района Карелии, утонули двое местных жителей. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
— По предварительным данным, погибшие купались в состоянии алкогольного опьянения в необорудованном месте, — указали в ведомстве.
Отмечается, что следов насильственной смерти на телах мужчин обнаружено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее мы писали, что со дна озера в Сегежском районе водолазы достали тело утонувшего рыбака.
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