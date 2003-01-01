В Прионежском районе пенсионерка пострадала в аварии

Пенсионерка пострадала в ДТП, из-за того что водитель наехал на уличный фонарь.
Вчера, 3 августа, в 17:20 в поселке Вилга Прионежского района 69-летняя пенсионерка пострадала в ДТП, из-за того что водитель наехал на уличный фонарь, об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
— Водитель Renault Kaptur при совершении разворота допустил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка иномарки, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности, — сообщили в ведомстве.