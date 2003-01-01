В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет в Прионежском районе.

ДТП произошло накануне, 22 сентября, утром в Прионежском районе. Как рассказали в Госавтоинспекции, пострадавший не справился с управлением, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а также не пристегнут ремнем безопасности.

— Приблизительно в 05:20 утра, на автодороге Заозерье — Пиньгуба, водитель Шкода Рапид не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП он получил телесные повреждения, госпитализирован. Медицинское освидетельствование показало наличие у гражданина алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП и проводит проверку.

