В Прионежском районе подросток угнал машину отчима и снял в ней видео

Парень сам снял на себя компромат — опубликовал ролики из угнанной машины, один из них увидела его мать.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Прионежского района 2010 года рождения, которого обвиняют в угоне автомобиля.
Как рассказали в полиции, в июле парень решил прокатиться вместе с другом по одному из поселков Прионежья. Он взял ключи от машины отчима и сел за руль.
Во время поездки молодые люди сняли несколько видео, одно из которых увидела мать обвиняемого. Она позвонила сыну, после чего он припарковал машину у дома. В этот момент подростка встретил сосед, который должен был присматривать за ним в отсутствие родителей, и забрал у него ключи.
Позже отчим, вернувшись домой, обратился в полицию с заявлением. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
