В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

В районе поселка Ладва Прионежского района в лесу потерялся мужчина 1946 года рождения.

Информация о том, что 21 сентября пенсионер заблудился в лесу, появилась у Карельской республиканской поисково-спасательной службы около 18-30. Было известно, что мужчина 1946 года рождения пропал в районе поселка Ладва Прионежского района.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, в зону поиска выехали спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. К счастью, в 00:40 мужчина был найден. Еще три часа спасателям потребовалось, чтобы вывести мужчину из леса. Пенсионера доставили домой и передали родственникам. Медицинская помощь не потребовалась.