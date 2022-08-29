Восстановлен проезд к дачным кооперативам в Прионежском районе Карелии после наводнения

Отменены ограничения, установленные ранее из-за подтопления дороги.

В Главном управлении МЧС по республике Карелия сообщили о восстановлении транспортного сообщения и возобновлении проезда в дачные кооперативы в Прионежском районе. Уровень воды в реке снизился, движение в кооперативы «Озерки», «Мелодия», «Строитель», «Светофор» и другие открыто, для жителей нет никаких ограничений.

Информацию подтвердили в карельском Минтрансе.



― Проезд к местечку «Светофор» на сегодняшний день обеспечен для всех видов транспорта, ― сообщили представители Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.



Напомним, что ранее в связи с подтоплением автодороги, которое произошло 1 сентября из-за большого количества осадков, к участкам дачных кооперативов проезд был временно ограничен для всех видов транспорта.