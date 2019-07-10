В Приозерном парке в Петрозаводске срубят более 200 деревьев

Подрядные организации удаляют аварийные и сухостойные деревья в парках и на улицах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" ведутся работы по сносу крупной аварийной растительности в Приозерном парке, где запланирован снос 220 деревьев, удаление их пней и санитарная обрезка еще 30 растений, и на территории парка Железнодорожников.

В парке Железнодорожников рабочие частично провели санитарную рубку и удаление зеленых насаждений на месте будущей детской площадки. Будет продолжена фрезеровка пней, особое внимание специалисты уделят формовочной и санитарной обрезке кустарников, удалению "самосева" крупной растительности.

Помимо этого близятся к завершению работы по сносу 120 аварийных и сухостойных деревьев в рамках муниципального контракта.