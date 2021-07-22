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В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго

Новости. Общество
11:53, 28 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Зараженные фрукты обнаружили на оптовых базах в Петрозаводске.

По сообщению Управления Россельхознадзора по Карелии, в июле в местах оптовой торговли плодоовощной продукцией выявлено 19 партий фруктов, зараженных карантинными вредными организмами.

Так, в восьми партиях персиков из Грузии и в восьми партиях слив из Узбекистана нашли монилиознкю гниль. В трех партиях мандаринов из ЮАР выявлены мертвые имаго средиземноморской плодовой мухи.

Наличие карантинных вредных организмов в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные фрукты.

Ранее сообщалось, зараженными цветами торговали в Петрозаводске.

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