В Пряже появится современный автовокзал

До конца этого года планируется завершить основные строительные работы, сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Реконструкция ведется по федеральной целевой программе развития Карелии до 2020 года в рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики, возглавляемой Секретарем Совбеза РФ Н.П. Патрушевым.



Сегодня министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов посетил поселок Пряжа и проверил ход строительства объектов, строящихся по федеральной целевой программе.





Первая точка на карте пряжинских строек – автовокзал. Раньше на этом месте находилось неблагоустроенное деревянное здание, которое перестало соответствовать современным нормам и требованиям. Реконструкцию автостанции было решено провести за счет средств федеральной целевой программы. После завершения работ обновленный автовокзал, наряду с аналогичными объектами в Петрозаводске и Пудоже, войдет в опорную сеть карельских автостанций.



"Это называется "реконструкция", но фактически автовокзал предстоит построить заново, чтобы создать для пассажиров условия, отвечающие современным требованиям", – поясняет Виктор Россыпнов.





Строители полностью снесли старое здание, вывезли строительный мусор и заканчивают демонтаж асфальтового покрытия, чтобы приступить к прокладке коммуникаций – водопровода, канализации и отопления.



Новый автовокзал будет полностью благоустроенным, рядом с современным одноэтажным зданием построят удобную стоянку для автобусов.





К 10 августа компания-подрядчик планирует начать установку фундамента и прокладку сетей. Основные строительные работы должны быть завершены в этом году. В 2021-м здание будет введено в эксплуатацию.