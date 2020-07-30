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В Пряже появится современный автовокзал

Новости. Общество
15:18, 31 Июля 2020
фото: © Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии
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До конца этого года планируется завершить основные строительные работы, сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Реконструкция ведется по федеральной целевой программе развития Карелии до 2020 года в рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики, возглавляемой Секретарем Совбеза РФ Н.П. Патрушевым.

Сегодня министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов посетил поселок Пряжа и проверил ход строительства объектов, строящихся по федеральной целевой программе.



Первая точка на карте пряжинских строек – автовокзал. Раньше на этом месте находилось неблагоустроенное деревянное здание, которое перестало соответствовать современным нормам и требованиям. Реконструкцию автостанции было решено провести за счет средств федеральной целевой программы. После завершения работ обновленный автовокзал, наряду с аналогичными объектами в Петрозаводске и Пудоже, войдет в опорную сеть карельских автостанций.

"Это называется "реконструкция", но фактически автовокзал предстоит построить заново, чтобы создать для пассажиров условия, отвечающие современным требованиям", – поясняет Виктор Россыпнов.



Строители полностью снесли старое здание, вывезли строительный мусор и заканчивают демонтаж асфальтового покрытия, чтобы приступить к прокладке коммуникаций – водопровода, канализации и отопления.

Новый автовокзал будет полностью благоустроенным, рядом с современным одноэтажным зданием построят удобную стоянку для автобусов.



К 10 августа компания-подрядчик планирует начать установку фундамента и прокладку сетей. Основные строительные работы должны быть завершены в этом году. В 2021-м здание будет введено в эксплуатацию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-31 16:01:21
А куда там самобытным шастать то
Изя
2020-07-31 15:47:27
Может даже автобусы туда после этого пустят ))) :)
Гость
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