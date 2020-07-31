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В Пряже продолжается строительство водопровода

Новости. Общество
16:20, 31 Июля 2020
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Готовность водопровода – около 80%, отставания от графика нет, сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики РК.

Работы ведутся по федеральной целевой программе развития республики до 2020 года в рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, возглавляемой секретарем Совбеза РФ Н.П. Патрушевым.

В поселке Пряжа в рамках федеральной целевой программы развития Карелии по поручению Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики продолжается строительство нового водопровода и системы водоотведения. Сегодня ход работ проверил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.



Проект разрабатывался, чтобы, прежде всего, обеспечить водой 45 участков для многодетных семей. Работы начались летом минувшего года, но осенью пришлось сменить субподрядчика.

Контракт с ООО "ЭкспертСтрой" был расторгнут, сейчас идет работа над тем, чтобы обязать компанию ликвидировать допущенные ею ошибки. Тем временем новый подрядчик продолжает строить водопровод и сети водоотведения на других участках.



"Готовность водопровода – около 80%, отставания от графика нет", – отмечает Виктор Россыпнов.

Согласно проекту, водопровод пройдет по северной части поселка, по улицам: Северной, Советской, Свердлова, Горького, Первомайской, Зеленой, Петрозаводской, Лесной и Сосновой. Это позволит решить проблему водоснабжения в Пряже и отказаться от привозной воды, которой пока вынуждены пользоваться жители.

Строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 ноября этого года.

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