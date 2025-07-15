Огонь охватил 100 квадратных метров леса.

Сегодня, 19 июля, в Пряже загорелся лесной массив рядом с улицей Октябрьская. По данным Госкомитета по безопасности, сообщение о возгорании поступило в 11:53. На место отправились четыре сотрудника местной пожарной части и потушили огонь.

Огонь охватил 100 квадратных метров леса. Пострадавших не было.