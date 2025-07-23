В Пряжинском районе будут судить обвиняемого в покушении на убийство

Обвиняемый в покушении на убийство полностью признал свою вину.

В Карелии завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, в котором главный подозреваемый — 44-летний петрозаводчанин. По данным Следственного комитета Карелии, обвиняемый полностью признал свою вину.



Известно, что 7 июня этого года вечером 44-летний обвиняемый и 61-летний пострадавший выпивали вместе на даче в Чалне. Между ними возник конфликт, из-за чего обвиняемый более десяти раз ударил ножом пострадавшего в спину и грудь.

Преступник не довел дело до конца, потому что подумал, что пострадавший умер на месте. После этого жена злоумышленника вызвала скорую помощь.

Обвиняемого задержали на месте происшествия. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.