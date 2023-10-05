В Пряжинском районе мошенники выманили у пенсионерки 100 тысяч рублей за вымышленное ДТП

Полицейские задержали курьера, который помогал телефонным аферистам.

Преступная схема «ваш родственник попал в ДТП» сохраняет актуальность, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Очередной жертвой этой мошеннической уловки стала 76-летняя жительница Пряжинского района. С ней аферисты связались по телефону и сообщили, что её дочь стала виновницей аварии, ей грозит наказание, а чтобы его избежать, надо оплатить лечение пострадавшего. Действуя по указанию собеседников, Пенсионерка, как ей указали по телефону, завернула в простыню 100 тысяч рублей и передала деньги курьеру.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность мужчины, который приходил за деньгами к пожилой женщине. Он собирался уехать из Карелии, но полицейские сняли его с рейсового автобуса.

Подозреваемый, 18-летний житель Санкт-Петербурга, признался, что о таком способе заработка узнал в интернете. В погоне за легкой наживой он согласился работать на телефонных мошенников в роли курьера. Для этого он приехал в Карелию и успел выполнить единственный зака, когда полицейские пресекли его преступную деятельность. Украденные у пенсионерки деньги молодой человек успел перевести подельникам. У злоумышленника были изъяты 15 тысяч рублей, которые он оставил себе в качестве заработка.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.