В Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю

Участники облавы у Ведлозера добыли волчицу, еще один хищник остался в окладе.
В последний день января температура опустилась до отметки в 30 градусов ниже нуля, но это не остановило 52 охотника из разных уголков республики. Они организовали облаву на волчью стаю. Об этом пишет местное издание «Наша жизнь — Meijän elaigu».
— Других вариантов не было. Согревались чаем, — рассказал один из участников, Виктор Васильевич Ефремов.
Хищников выследили еще накануне, сумев обложить их окладом — традиционным способом, при котором предполагаемое местонахождение волков окружают, замыкая в кольцо следов. Перед началом облавы охотники убедились, что волки находятся внутри обозначенной территории.
В итоге недалеко от села хищники оказались в ловушке. Началась напряженная работа в условиях сильнейшего мороза. Итогом стала добытая волчица. Еще одному волку удалось уйти за линию флажков, а третий, по словам участников, остался в окладе — его преследование планируется продолжить.
Охотники результатом довольны. Они отмечают, что добытая волчица не сможет дать потомство, что поможет сохранить популяцию других диких животных и снизит угрозу для домашнего скота в районе.
— Эта морозная охота является важным шагом в регулировании численности хищников, — считают участники облавы.
Ранее жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам. Также мы рассказывали о нападении волков в Питкяранте, где одна собака была утащена, а другую хозяевам удалось отбить.