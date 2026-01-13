Пьяная жительница Карелии устроила автопробег с маленьким ребёнком на переднем сидении

Сотрудники дорожной полиции остановили пьяную автоледи, которая вместе с маленьким ребёнком разъезжала по посёлку в Пряжинском районе.
В период новогодних каникул в одном из посёлков Пряжинского района дорожные полицейские остановили 29-летнюю девушку-водителя автомобиля ВАЗ-2106, находившуюся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в ГАИ по Карелии, на переднем сидении машины без специального удерживающего устройства сидел малолетний ребёнок нарушительницы. Предоставить правоохранителям водительское удостоверение сельчанка также не смогла, поскольку никогда его не получала.
— Нерадивая мать понесёт наказание в связи с рядом нарушений: за управление автомобилем в пьяном виде, не имея права управления транспортом, нарушение правил перевозки детей, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — рассказали в ведомстве.
