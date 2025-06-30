В Пряжинском районе погибла годовалая девочка

Тело ребёнка обнаружили в реке Шуе.
В реке Шуе, протекающей по территории Пряжинского района, нашли тело годовалой девочки, сообщили в Следкоме Карелии.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшей трагедии.
Ранее стало известно, что утром, 22 июля, ребёнок остался без присмотра взрослых и впоследствии пропал.
По информации источника «Столицы на Онего», близкого к правоохранительным органам, родители девочки ушли на работу, а входная дверь осталась не заперта.
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