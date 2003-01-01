В Пряжинском районе сгорел жилой модульный дом

В посёлке Чална разразился пожар в деревянном жилом доме.
Сегодня, 12 сентября, на улице Заводской, 13 в посёлке Чална Пряжинского района произошло возгорание жилого модульного дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения. Площадь пожара составила 14 м².
На место происшествия прибыли шестеро пожарных. Борьба с пламенем велась на протяжении 34 минут, за это время огонь практически полностью уничтожил крышу, стены и пол деревянного строения.
— В результате ЧП никто не пострадал, — отметили в ведомстве.
