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Новости. Общество
14:33, 05 Июня 2019
фото: Пресс-служба главы Карелии

В Пряжинскую больницу поступает новое реабилитационное оборудование

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Сегодня Артур Парфенчиков работает в Пряжинском районе. Свою поездку руководитель региона начал с посещения ЦРБ, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Глава республики осмотрел главное здание больницы и, в частности, кабинеты, предназначенные для реабилитации пациентов после тяжелых травм.

На выделенные в прошлом году Министерством здравоохранения республики 2 млн 200 тысяч больница приобрела для кабинета лечебной физкультуры стабилоплатформу, полуавтоматическую дорожку, парамобиль, эллипсоидный тренажер.


Пресс-служба главы Карелии

В этом году Минздрав дополнительно выделил 330 тысяч рублей. На эти средства объявлен электронный аукцион в целях закупки реабилитационного оборудования для суставов.

"Этот реабилитационный центр считается одним из лучших в республике. Сюда приезжают пациенты со всей Карелии", - отметил главный врач больницы Артем Волжанин.

Руководитель региона поставил задачу, в первую очередь, повысить энергоэффективность учреждения.

"Необходимо заменить окна и поставить теплоузел. Потом проверим состояние крыш и стен", - сказал Артур Парфенчиков.

Получив обращение в соцсетях, Глава республики поручил Минздраву определить потребность в увеличении количества терапевтических коек.

По предложению Главы Карелии для детской консультации Пряжинской ЦРБ за счет средств благотворительной помощи был приобретен телевизор. В ожидании приема дети и их родители теперь смогут смотреть ролики по профилактике заболеваний, ведению здорового образа жизни или просто детские программы.


Пресс-служба главы Карелии

При помощи фонда "Мельница" в детской консультации появился развивающий уголок - бизиборд, пеленальные столики, детская мебель, доска для рисования и кулер.

В больнице имеются вакансии для врачей и специалистов со средним медицинским образованием. В 2018 году учреждение приобрело две служебные квартиры − в Эссойле и Пряже. На этот год также рассматривается вопрос о покупке двух квартир для работников ЦРБ.

Добавим, что в 2019 году за счет средств федерального бюджета и бюджета республики в Пряжинском районе предполагается ввести в эксплуатацию 6 фельдшерско-акушерских пунктов – в Кинелахте, Кудаме, Новых Песках, Соддере и Падозере. На прошлой неделе был открыт ФАП в поселке Верхние Важины, остальные пункты планируется запустить в июле 2019 года.

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