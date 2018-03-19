В программу капремонта Карелии включены дополнительные дома

В региональную программу капитального ремонта на 2018 и 2019 годы дополнительно включены 268 домов.

В краткосрочный план капитального ремонта до 2019 года дополнительно включены 268 домов, сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики региона. Соответсвующий приказ подписан министром Олегом Ермолаевым.

В связи с тем, что на стадии обследования Фондом капитального ремонта Карелии выявлены дома, которые рекомендовано признать аварийными, удалось сдвинуть очередь тех домов, где капремонт планировался лишь после 2019 года. Таким образом, там, где работы должны были начаться в 2019 году, ремонт будет сделан раньше, в 2018 году, поясняют в Минстрое.

Сколько средств будет затрачено на капремонт, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".