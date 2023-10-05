В прокуратуре Карелии проверяют инцидент со скандалом в больнице скорой помощи Петрозаводска

Надзорное ведомство проверит мужчину, устроившего дебош в РБ СЭМП, а также обеспечение безопасности в больнице.

Как сообщили в прокуратуре республики, там организовали проверку по факту инцидента, произошедшего вечером 3 октября в приемном покое петрозаводской больницы скорой помощи.

В прокуратуре проверят, в том числе, соблюдение требований к организации внутриобъектового режима, обеспечению безопасности посетителей и персонала больницы.

Напомним, вечером во вторник 49-летний мужчина, пришедший на прием, начал хамить сотруднице регистратуры, материться и угрожать ей. Самого дебошира уже нашли и допросили, он принес извинения. В отношении мужчины был составлен административный протокол.