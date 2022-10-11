Руководители предприятий в Карелии рассказали прокуратуре о своих долгах

Заседание рабочих групп прокуратуры, Гострудинспекции и комиссии по оплате труда состоялось в Петрозаводске.

В прокуратуре Карелии 29 ноября состоялось совместное заседание рабочих групп прокуратуры республики, региональной Гострудинспекции и правительственной Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда.

Участие в заседании приняли главный федеральный инспектор по Республике Карелия, работники республиканской и транспортной прокуратур, представители федеральных и региональных органов власти, региональных отделений Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, объединений работников и работодателей.

На заседании комиссии рассматривалась ситуация с погашением долга по зарплате на нескольких предприятиях республики. Собравшиеся выслушали руководителей либо представителей предприятий должников.

В частности, зампрокурора республики Василий Шевченко объявил предостережение руководителю ООО «Экология-плюс» о недопустимости нарушения сроков выплаты зарплаты.

Кроме того, на заседании обсудили противодействие «неформальной» занятости и пополнения доходной части бюджета.

Напомним, на заседании было решено проверить предприятие в Карелии, где работает один человек и приносит многомиллионную выручку.