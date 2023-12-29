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В прошлом году на дорогах Карелии погибли 55 человек

Новости. Общество
09:28, 09 Января 2024
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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В Карелии стартует профилактическое мероприятие «Федеральные дороги».

В Карелии стартует профилактическое мероприятие «Федеральные дороги».

В 2023 году наблюдался рост показателей аварийности на федеральных автодорогах - там зарегистрировано каждое третье ДТП, рассказали в республиканской ГИБДД.

Доля погибших на федеральных дорогах от общего числа погибших в дорожных авариях по республике составила 69%. Так, в 180 ДТП погибли 55 человек и 266 человек получили травмы различной степени тяжести.

Также на федеральных автодорогах Карелии увеличилась интенсивность движения транспортного потока в среднем на 4%. Наряду с этим наблюдается высокий показатель смертности в ДТП по вине водителей транзитного транспорта - 30 погибших.

Основными видами дорожных аварий по-прежнему являются столкновения из-за выезда на полосу встречного движения, неправильно выбранной скорости и нарушения правил очередности проезда.

Так, в результате выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 34 ДТП, в которых погибли 29 человек и 48 получили травмы. Из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения произошло 90 ДТП, в которых 14 человек погибли, 120 были травмированы. По причине нарушений правил очередности проезда в 21 ДТП пострадали 49 человек, трое погибли.

B целях предупреждения ДТП и усиления контроля за  соблюдением правил дорожного движения с 9 по 31 января на федеральных автодорогах республики проводится профилактическое мероприятие «Федеральные дороги», сообщили в ГИБДД Карелии.

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