В прошлом году в Карелии отремонтировали семь школьных спортзалов благодаря нацпроекту

Мероприятия по улучшению условий для занятия физкультурой в школах республики продолжатся и в 2024 году.

В 2023 году нацпроект «Образование» помог отремонтировать в Карелии семь школьных спортзалов, сообщили в паблике Минобразоваия и спорта республики.



Благодаря президентскому нацпроекту ремонты прошли в Муезерской школе, школе № 7 Кондопоги, № 5 и № 6 Сегежи, № 2 Питкяранты, № 7 Сортавалы и школе № 2 имени А. С. Пушкина в Костомукше.





Как рассказали в сообществе, в прошлом году помимо ремонта спортивных залов по нацпроекту спортивными тренажерами оборудовали пять площадок в сумпосадской, лахденпохской, воломской, видлицкой и повенецкой школах. Для двух спортивных клубов школ № 8 Кондопоги и Спасской Губы купили современный инвентарь.





В источнике подчеркнули, что мероприятия по улучшению условий для занятия физкультурой в карельских школах продолжатся и в 2024 году, в этом вновь поможет нацпроект «Образование».



Ремонт спортивных залов пройдет в пяти общеобразовательных организациях — в пяозерской, пиндушской школах, школах № 3 Костомукши, № 4 и № 6 Сортавалы.





Для школьников поселков Боровой и Элисенваара планируется оборудовать спортплощадки. Спортивные клубы восьми общеобразовательных организаций получат новый инвентарь для занятий — кривопорожская, ледмозерская, кестеньгская, пряжинская, муезерская школы, а также школы № 1 Олонца, № 7 и № 1 Кондопоги.



Кроме того, в этом году благодаря господдержке в школе поселка Водла отремонтируют и перепрофилируют помещение под спортивный зал, отметили в источнике.