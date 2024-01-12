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В прошлом году в Карелию привлекли 244 медика благодаря программе социальной поддержки

Новости. Общество
10:04, 15 Января 2024
фото: © Vadim / Adobe Stock

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По словам Михаила Охлопкова, 149 медработников пришли в медучреждения сразу после окончания обучения.

Как в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии, предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки позволило в 2023 году привлечь в медицинские организации 244 специалиста. На реализацию мероприятий по обеспечению системы здравоохранения республики квалифицированными кадрами было направлено 74,5 млн рублей.



По словам Михаила Охлопкова, 149 медработников пришли в медучреждения сразу после окончания обучения.

12 врачей и медсестер перешли в государственное здравоохранение из частных клиник.

69 медицинских работников трудоустроились в центральные районные больницы и ФАПы по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» (358 — за 10 лет).

386 специалистов воспользовались компенсацией найма жилья и коммунальных услуг.

168 студентов-целевиков получили дополнительную стипендию.

Кроме того, по поручению главы Карелии продолжается работа по обеспечению медицинских работников служебным жильем. Для медиков в прошлом году приобрели 14 квартир.



Михаил Охлопков отметил, что в Карелию в 2023 году медики переехали из Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Воронежской, Архангельской, Мурманской, Томской, Псковской областей и Республики Коми.

Министр подчеркнул, что в 2024 году на реализацию программы «Земский доктор/Земский фельдшер» предусмотрено 110 млн рублей, в медицинские организации Карелии планируется привлечь 104 специалиста.

«На мероприятия ведомственной целевой программы Минздрава Карелии по привлечению кадров выделено 12,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на меры социальной поддержки медиков», — заявил Охлопков.

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