Росгвардия разоружила жителей Карелии, изъяв патроны, взрывчатку и пистолеты

Сотрудник лицензионно-разрешительной службы Росгвардии Карелии рассказал об итогах работы за 2020 год.

Замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Карелии подполковник полиции Константин Кормилицын подвел итоги работы за 2020 год. С марта по октябрь прошлого года в республике проведены профилактические мероприятия под условным наименованием "Оружие-2020". На проведение данных мероприятий власти Карелии выделили 190 тысяч рублей.

В рамках операции "Оружие" из незаконного оборота изъято большое количество оружия, патронов и боеприпасов. Граждане добровольно сдали: 19 единиц оружия, в том числе 6 единиц нарезного оружия, 12 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия, 1 газовый пистолет, 129 патронов к различным образцам огнестрельного оружия, 200 граммов взрывчатых веществ, 569 боеприпасов времен Великой Отечественной войны (166 гранат, 238 мин, 160 снарядов, 5 авиабомб).

Все обнаруженные и добровольно сданные боеприпасы обезврежены и уничтожены.

В текущем году начало проведения операции "Оружие-2021" запланировано на март.