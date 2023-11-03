В прошлом месяце в Карелии произошло 55 аварий, два человека погибли

В период межсезонья количество ДТП возрастает, предупредили в республиканской Госавтоинспекции.

На территории Карелии наблюдаются нестабильные погодные условия, осадки как в виде дождя, так и мокрого снега, сообщили 5 ноября в паблике республиканской Госавтоинспекции.

«По статистике, в период межсезонья количество ДТП возрастает. Так, в октябре 2023 года зафиксировано 55 аварий, в которых 2 человека погибли, 86 травмированы», — рассказали в сообществе.



Сотрудники инспекции рекомендуют водителям перед планированием поездок ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды, а также выбирать безопасную скорость движения.

Кроме того, в этот период опасен выезд на встречную полосу, недопустимы резкие маневры. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами. «Помните, что одним из главных условий безопасности на дорогах является своевременная замена летних шин на зимние», — предупредили в источнике.