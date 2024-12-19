В Пудоже будут выдавать разрешения на вырубку новогоднего хвойного дерева

ГКУ РК «Пудожское центральное лесничество» проинформировало население Пудожа и района о том, что с 23 по 28 декабря 2024 года будет производиться выдача разрешений на вырубку новогоднего хвойного дерева до трех метров высотой, сообщили в паблике Пудожского района.

Обратиться за разрешением можно по адресу: г. Пудож, ул. Ленина, д. 72, холл первого этажа с 8.30 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

В источнике напомнили об ответственности за незаконную рубку деревьев для новогодних праздников, за которую предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.

В случае если ущерб, причиненный лесным насаждениям, превысит 5 тысяч рублей, виновному лицу будет грозить уголовная ответственность.

Должностными лицами лесничества проводятся регулярные рейды патрулирования территории, в том числе совместные с правоохранительными органами, отметили в источнике.