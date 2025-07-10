В Пудоже мужчина пытался убить двух женщин

Следственный комитет проводит проверку.

В Карелии мужчина пытался убить двух женщин. По данным Следственного комитета, жителя Пудожа задержали.

По предварительным данным, 12 июля 50-летний мужчина выпивал в компании двух знакомых женщин. Встреча неожиданно обернулась ссорой, в ходе которой мужчина решил нанести одной из женщин ножевые ранения в область головы, а другую он ударил кулаком по спине не менее трех раз. Женщины успели выбежать из помещения и обратиться за помощью.

На сегодняшний день продолжается расследование уголовного дела, назначен комплекс судебных экспертиз.