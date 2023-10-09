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Двое парней пошли под суд за попытку покупки наркотиков

Новости. Криминал
15:41, 11 Октября 2023
фото: © jur24pro.ru

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Пудожский районный суд вынес приговор двоим молодым людям за попытку незаконного приобретения наркотических средств в крупном размере.

Как стало известно, весной текущего года  двое жителей Пудожа через  мобильное приложение купили наркотики. Получив информацию  о местонахождении тайника-закладки с запрещенным средством, молодые люди отправились на его поиски. Рядом с одной из деревень Пудожского района они пытались отыскать приобретенный наркотик, но не смогли найти, так как уже было темно. Юноши решили в светлое время дня вернуться на поиски тайника-закладки.

Но когда молодые люди вернулись в Пудож, их задержали  сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. 

Подсудимые в суде вину признали, от дачи показаний отказались.

Вина подсудимых полностью была доказана, отметили в пресс-службе Пудожского районного суда.

Суд решил, что подсудимые могут встать на путь исправления без реального лишения свободы.

В итоге суд приговорил каждого из подсудимых к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Суд обязал их не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и являться туда один раз в месяц.

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