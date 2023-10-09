Двое парней пошли под суд за попытку покупки наркотиков

Пудожский районный суд вынес приговор двоим молодым людям за попытку незаконного приобретения наркотических средств в крупном размере.

Как стало известно, весной текущего года двое жителей Пудожа через мобильное приложение купили наркотики. Получив информацию о местонахождении тайника-закладки с запрещенным средством, молодые люди отправились на его поиски. Рядом с одной из деревень Пудожского района они пытались отыскать приобретенный наркотик, но не смогли найти, так как уже было темно. Юноши решили в светлое время дня вернуться на поиски тайника-закладки.

Но когда молодые люди вернулись в Пудож, их задержали сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Подсудимые в суде вину признали, от дачи показаний отказались.

Вина подсудимых полностью была доказана, отметили в пресс-службе Пудожского районного суда.

Суд решил, что подсудимые могут встать на путь исправления без реального лишения свободы.

В итоге суд приговорил каждого из подсудимых к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Суд обязал их не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и являться туда один раз в месяц.