В Пудоже открыли новую многофункциональную спортивную площадку

Теперь у жителей Пудожа есть современное пространство для занятий различными спортивными дисциплинами и активного отдыха на свежем воздухе.
В Пудоже завершилось благоустройство новой многофункциональной спортивной площадки. Проект реализован в рамках Программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщили в министерстве национальной и региональной политики Карелии.
Стоимость проекта составила более 4 миллионов рублей. Реализовать его удалось благодаря активному участию местных жителей и поддержке со стороны районной администрации.
