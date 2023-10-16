В Пудоже пожарные потушили огонь в котельной

В административном здании в Пудоже горела котельная.

О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.

Ночью в понедельник, 16 октября, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении котельной в Пудоже. Котельная расположена в административном здании на улице Комсомольской.

На место происшествия выехали сотрудники пожарной части № 50 Пудожа, специалисты отряда противопожарной службы по Пудожскому району.

Дежурный караул ликвидировал пожар, а потом осмотрел все задымленные помещения.

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