В Пудоже пожарные потушили огонь в котельной

В административном здании в Пудоже горела котельная.
О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.
Ночью в понедельник, 16 октября, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении котельной в Пудоже. Котельная расположена в административном здании на улице Комсомольской.
На место происшествия выехали сотрудники пожарной части № 50 Пудожа, специалисты отряда противопожарной службы по Пудожскому району.
Дежурный караул ликвидировал пожар, а потом осмотрел все задымленные помещения.
Ранее мы сообщали о ночном пожаре в Петрозаводске, который тушили 27 огнеборцев.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание